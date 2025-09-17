LPI-J: keine Gedult
Jena (ots)
Mittwochvormittag befuhren eine Traktor mit Anhänger und ein nachfolgender Pkw VW Die Landstraße von Serba Trotz in Richtung Rauschwitz. Der Traktorfahrer beabsichtigte vor Rauschwitz nach rechts auf ein Feld abzubiegen und musste aufgrund der Größe seines Gespannes nach links ausholen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich aber schon der ungedultige VW Fahrer auf Höhe des Traktoranhängers um an diesem vorbeizufahren. Hierbei enstand geringer Sachschaden am Pkw VW.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell