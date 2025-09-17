Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl vollstreckt - 15 Tage Gefängnis

Apolda (ots)

Am gestrigen Tag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 44-jährigen Apoldaer. Der Mann ist eigenständig auf der Polizeiinspektion erschienen, wo ihm der Haftbefehl eröffnet wurde. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt, welchen er durch eine Zahlung von knapp 1.200 Euro hätte abwenden konnte. Da der Mann die Geldstrafe nicht aufbringen konnte, muss er nun die nächsten 15 Tage in der Vollzugsanstalt in Tonna verbringen.

