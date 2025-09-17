PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunkener beschäftigt Polizei

Apolda (ots)

Ein 43-jähriger Camburger beschäftigte gestern die Apoldaer Polizei. Stark betrunken und folglich desorientiert und verwirrt, teilte er den Beamten mit, dass ihm seine Geldbörse und sein Handy gestohlen wurden. Wenig später soll ihm auch noch das Auto gestohlen wurden sein. Aufgrund der fraglichen Glaubwürdigkeit des Mannes, wurde die Wohnanschrift des Mannes überprüft. Wie vermutet, stand das Auto auf einem Parkplatz vor seiner Wohnung in Camburg.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

