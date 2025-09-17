Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunkener beschäftigt Polizei

Apolda (ots)

Ein 43-jähriger Camburger beschäftigte gestern die Apoldaer Polizei. Stark betrunken und folglich desorientiert und verwirrt, teilte er den Beamten mit, dass ihm seine Geldbörse und sein Handy gestohlen wurden. Wenig später soll ihm auch noch das Auto gestohlen wurden sein. Aufgrund der fraglichen Glaubwürdigkeit des Mannes, wurde die Wohnanschrift des Mannes überprüft. Wie vermutet, stand das Auto auf einem Parkplatz vor seiner Wohnung in Camburg.

