Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer im Kreisverkehr übersehen und einfach weitergefahren

Weimar (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 70-jähriger Radfahrer den Kreisverkehr in Legefeld. Zeitgleich beabsichtigte eine 42-jährige VW-Fahrerin, aus Richtung Bad Berka kommend, in den Kreisverkehr einzufahren. Dabei übersah sie den Radfahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Der Legefelder leitete eine Vollbremsung ein und rutschte dabei auf regennasser Fahrbahn weg. Er kam zu Fall und erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Pkw-Fahrerin allerdings setzte ihre Fahrt ungehindert fort und wurde im Nachgang anhand von Zeugenaussagen ermittelt. Gegen sie wird nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

