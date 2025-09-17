LPI-J: Verstoß Pflichtversicherungsgesetz festgestellt
Weimar (ots)
Im Rahmen seiner Streife konnte am Dienstag ein Kontaktbereichsbeamter in Weimar Schöndorf feststellen, dass ein nicht versichertes Moped an zwei aufeinanderfolgenden Tagen seinen Standort gewechselt hatte. Auch wenn niemand fahrenderweise gesehen wurde, bestätigten die unterschiedlichen Parkplätze ein Fahren ohne der erforderlichen Pflichtversicherung. Die Anzeige wurde aufgenommen und das angebrachte Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 sichergestellt. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer laufen.
