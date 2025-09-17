PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verstoß Pflichtversicherungsgesetz festgestellt

Weimar (ots)

Im Rahmen seiner Streife konnte am Dienstag ein Kontaktbereichsbeamter in Weimar Schöndorf feststellen, dass ein nicht versichertes Moped an zwei aufeinanderfolgenden Tagen seinen Standort gewechselt hatte. Auch wenn niemand fahrenderweise gesehen wurde, bestätigten die unterschiedlichen Parkplätze ein Fahren ohne der erforderlichen Pflichtversicherung. Die Anzeige wurde aufgenommen und das angebrachte Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 sichergestellt. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer laufen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 11:00

    LPI-J: Unfall bei Downhillfahrt

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Neuengönna: Dienstagnachmittag fuhr ein 33-Jähriger im und um Neuengönna mit seinem Fahrrad durch den Wald. Auf einer abschüssigen Strecke kam ihm ein Wanderpärchen entgegen. Trotz des Bremsversuchs konnte er einen Zusammenstoß mit der 74-jährigen Frau nicht vermeiden, welche infolge dessen stürzte und sich Verletzungen zuzog. Durch die eigesetzten Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:00

    LPI-J: Streit um Blumenkästen eskaliert

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Weil eine ihm fremde Person einfach so die Blumenkästen vom Fensterbrett entnahm, um die Fassade zu reinigen, artete die Situation aus. Ein 63-jähriger Bewohner der Rollestraße teilte dies Dienstagnachmittag so mit. Er war mit der Beseitigung seiner Blumenkästen nicht einverstanden und äußerte dies so, etwas lautstark, gegenüber dem Fassadenreiniger. Es entwickelte sich ein ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:00

    LPI-J: Schaden und Beute auf Baustellengelände

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bobeck: In der Nacht zum Dienstag waren Unbekannte auf einem Baustellengelände, welche auf der Landstraße zwischen Ascherhütte und Bad Klosterlausnitz eingerichtet ist, unterwegs. Hier suchten der oder die Langfinger nach "günstigem" Kraftstoff, weswegen drei Baumaschinen als Objekte der Begierde auserkoren wurden. Hier öffneten die Unbekannte gewaltsam die Tankdeckel und entwendeten so ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren