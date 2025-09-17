Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit um Blumenkästen eskaliert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Weil eine ihm fremde Person einfach so die Blumenkästen vom Fensterbrett entnahm, um die Fassade zu reinigen, artete die Situation aus. Ein 63-jähriger Bewohner der Rollestraße teilte dies Dienstagnachmittag so mit. Er war mit der Beseitigung seiner Blumenkästen nicht einverstanden und äußerte dies so, etwas lautstark, gegenüber dem Fassadenreiniger. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, bei welchem der 48-jährige Arbeiter dem Mieter das Mobiltelefon entreißt und in den Garten wirft. Dabei erlitt der 63-Jährige, der mit über 2 Promille nicht unerheblich alkoholisiert war, schmerzen. Der Umstand, dass Reinigungen an der Fassade stattfinden, wurde rechtzeitig bekannt gegeben. Die entsprechenden Anzeigen wurden vor Ort aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell