LPI-J: Schaufenster beleidigend besprüht
Jena (ots)
Der Betreiber eines Lebensmittelgeschäftes in der Stauffenbergstraße musste am Dienstagvormittag feststellen, dass Unbekannte sein Schaufenster mit blauer Sprühfarbe beschmierten. hierbei brachten die Täter einen beleidigenden Inhalt auf. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen.
