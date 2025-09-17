PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schaufenster beleidigend besprüht

Jena (ots)

Der Betreiber eines Lebensmittelgeschäftes in der Stauffenbergstraße musste am Dienstagvormittag feststellen, dass Unbekannte sein Schaufenster mit blauer Sprühfarbe beschmierten. hierbei brachten die Täter einen beleidigenden Inhalt auf. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 11:00

    LPI-J: Gerätehütte auf Schulgelände niedergebrannt

    Jena (ots) - Was die derzeit noch unbekannten Täter zu ihrer Handlung bewog, ist noch unklar. Ebenso, ob es sich um eine vorsätzliche Tat oder um reine Fahrlässigkeit handelte. Eine Selbstentzündung indes wird derzeit, die Brandortuntersuchung steht noch aus, ausgeschlossen. Dienstagabend, kurz vor 21 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr auf das Gelände einer Schule in der Dornburger Straße gerufen. Grund war, dass ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:00

    LPI-J: Firmeneinbruch in Lichtenhain

    Jena (ots) - Wie am Dienstag festgestellt wurde, verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich Zutritt in ein Firmenobjekt in der Lichtenhainer Straße. Hier betraten die Langfinger gewaltsam den Kellerbereich der derzeit in Umbau befindlichen Objektes. Aus diesem eigneten sie sich mehrere Werkzeuge sowie Baugeräte widerrechtlich an. Der Beuteschaden hat einen vierstelligen Wert. Der Tatzeitraum liegt ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 14:33

    LPI-J: Unfall am Fußgängerüberweg

    Apolda (ots) - Auf dem Fußgängerüberweg am Heidenberg in Apolda kam es gestern Nachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Elektro-Rollstuhl. Glücklicherweise berührten sich der Rollstuhl und der PKW nur leicht, so dass es lediglich zu ein paar Lackkratzern kam. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren