Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gerätehütte auf Schulgelände niedergebrannt

Jena (ots)

Was die derzeit noch unbekannten Täter zu ihrer Handlung bewog, ist noch unklar. Ebenso, ob es sich um eine vorsätzliche Tat oder um reine Fahrlässigkeit handelte. Eine Selbstentzündung indes wird derzeit, die Brandortuntersuchung steht noch aus, ausgeschlossen. Dienstagabend, kurz vor 21 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr auf das Gelände einer Schule in der Dornburger Straße gerufen. Grund war, dass eine Gartenlaube, welche als Geräteschuppen fungierte, in Vollbrand stand. Auch eine zweite, in unmittelbarer Nähe befindliche, Laube war bereits angesenkt. Darüber hinaus lagen auf dem Grundstück mehrere zerborstene Glasflaschen. Augenscheinlich hatte zuvor eine Gruppierung Alkohol konsumiert, dann brannte die Hütte. Den Hinweisen, welche den Anfangsverdacht eines strafbaren Handelns begründen, wird im Rahmen der Ermittlungen nachgegangen. Der Sachschaden wird auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

