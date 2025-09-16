LPI-J: Unfall am Fußgängerüberweg
Apolda (ots)
Auf dem Fußgängerüberweg am Heidenberg in Apolda kam es gestern Nachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Elektro-Rollstuhl. Glücklicherweise berührten sich der Rollstuhl und der PKW nur leicht, so dass es lediglich zu ein paar Lackkratzern kam. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.
