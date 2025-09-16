LPI-J: Unfall am Fußgängerüberweg

Weimar (ots) - Am späten Montagnachmittag hielten sich in Weimar-Nord mehrere Personen in einer Wohnung auf. Aus diesem Grund entschloss sich die 25- jährige Wohnungsinhaberin und Besitzerin eines Dobermannes ihren Hund in ein anderes Zimmer einzusperren. Eine 21-Jährige öffnete wenig später unbedarft und vermutlich zu schnell die Zimmertür und beugte sich zu dem Hund, der ihr daraufhin ins Gesicht biss. Zur ...

mehr