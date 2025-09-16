Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wertgegenstände aus Pkw gestohlen

Weimar (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag hatte eine 38-Jährige ihren Pkw Mercedes auf ihrem Grundstück in Kranichfeld unter ihren Carport gestellt. Dabei schloss sie das Fahrzeug allerdings nicht zu. Unbekannte Täter nutzten diesen Umstand und entwendeten zur Nachtzeit aus dem Fahrzeuginneren Laptop, IPad und AirPods. Der Wert der elektronischen Geräte liegt im vierstelligen Bereich. Täterhinweise gibt es derzeit keine.

