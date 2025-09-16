LPI-J: Beim Abbiegen mit Gegenverkehr kollidiert

Jena (ots) - Die Arglosig - sowie Gutgläubigkeit schamlos ausgenutzt hat am Montagnachmittag ein Unbekannter. Dieser klingelte bei einer 78-jährigen Anwohnerin der Frauengasse und gab sich als Mitarbeiter des DRK aus. Unter dem Vorwand einer Legende, es schicke ihn die Tochter der Anwohnerin, erschlich er sich Zutritt zur Wohnung und somit auch das Vertrauen der Rentnerin. In der weiteren Folge übergab die Frau dem ...

mehr