LPI-J: Beim Abbiegen mit Gegenverkehr kollidiert
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Kahla: Zur Mittagszeit befuhr ein 28-jähriger mit seinem Pkw Opel die B88 aus Kahla kommend in Richtung Rothenstein. Ihm entgegen kam ein 53-Jähriger mit einem Pkw Ford. Auf Höhe des Gewerbegebietes bog der 28-Jährige nach links ab, bei Lichtzeichen grün, achtete aber nicht auf den entgegenkommenden Verkehr. Es kommt zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Der 40-jährige Beifahrer im Ford verletzte sich beim Zusammenstoß leicht.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell