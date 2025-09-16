PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Scheiben beschädigt

Jena (ots)

Ob es ein Versehen war oder eine vorsätzliche Tat, ist nunmehr Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte, augenscheinlich mit mindestens einer Glasflasche, mehrere Scheiben eines öffentlichen Gebäudes im Leutragraben. Dass der oder die Täter das Gebäude widerrechtlich betreten haben, ist anhand der Spuren ausgeschlossen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde daher eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

