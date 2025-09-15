LPI-J: Gewalttätiger Übergriff auf Schüler in Apolda - Zeugen gesucht
Apolda (ots)
Am 09.09.2025, gegen 13:45 Uhr, kam es im Apothekergässchen in Apolda auf dem Heimweg von der Schule zu einem gewalttätigen Übergriff auf einen 13-jährigen Schüler syrischer Herkunft. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Junge von einer Gruppe Jugendlichen angegriffen und geschlagen. Die Täter (u.a. ebenfalls arabischer Herkunft) haben den 13-Jährigen mehrfach geschlagen, getreten und diskriminiert. Zur Erhärtung des Tatnachweises werden Zeugen gesucht (Polizeiinspektion Apolda - Tel.: 03644/541-0). Das bitte zu nennende aktenzeichen lautet 235870/2025
