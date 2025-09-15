LPI-J: Haftbefehl vollstreckt
Weimar (ots)
Sonntagabend wurde in Mönchenholzhausen ein Haftbefehl vollstreckt. Zum Glück für den gesuchten 60-Jährigen konnte er die geforderte Geldstrafe begleichen und somit seine Verbringung in eine Haftanstalt verhindern.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell