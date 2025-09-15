Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizeibekannter Fahrer flüchtet bei Erblicken des Streifenwagens

Weimar (ots)

Sonntagnacht befanden sich Weimarer Polizeibeamte auf Streifenfahrt in der Dürrenbacher Hütte, als ihnen ein Audi entgegenkam, dessen Fahrer ihnen nur allzu gut bekannt war. Als der 42-jährige Weimarer das Wenden des Streifenwagens bemerkte, beschleunigte er und flüchtete. Gründe dafür hatte er genug. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und vermutlich war das Fahrzeug auch nicht ordnungsgemäß zugelassen. Außerdem wird der Mann mit einem Haftbefehl gesucht. Sofort kamen alle Streifenwagen zum Einsatz. Leider führten sämtliche Fahndungsmaßnahmen in dieser Nacht nicht zum Auffinden des Mannes. Die entsprechenden Anzeigen wurden dennoch erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell