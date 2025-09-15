LPI-J: Crystal Meth beschlagnahmt
Apolda (ots)
Im Rahmen einer Personenkontrolle beschlagnahmten Polizeibeamte der PI Apolda gestern ein Cliptütchen mit Crystal Meth. In der Hosentasche eines 36-jährigen Mannes aus Nordsachsen sind die Beamten fündig geworden. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.
