Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feierlichkeit artete aus

Jena (ots)

Wie am Montag gemeldet wurde, fand augenscheinlich am vergangenen Wochenende im Bereich der Neugassen, auf einem Gelände der Universität, eine Feierlichkeit statt. Diese artete jedoch derart aus, dass mehrere Gegenstände beschädigt wurden, darunter Scheiben eines Gewächshauses. Auch beschmierten die Unbekannten Scheiben, die Gebäudefassade und Stromkästen. Weiterhin wurden Elektrokabel herausgerissen und beschädigt. Zum Teil lassen die aufgebrachten Tags auch eine politische Tatmotivation schließen. Der entstandene Sachschaden konnte vor Ort noch nicht abschließend beziffert werden.

