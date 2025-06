Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Graffiti am "Kommandantenhaus" in Erfurt

Erfurt (ots)

Am 28.06.2025 kam es in der Andreasstraße 37d, 99084 Erfurt am sog. "Kommandantenhaus" zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Der zuständige Wachdienst wurde auf die beiden unleserlichen Schriftzüge aufmerksam, welche am Samstagmorgen zwischen 04:00 Uhr und 06:00 Uhr aufgebracht wurden. Der unbekannte Täter sprühte die Schmiererei mit purpurfarbenen Spray auf die Fassade des Objektes. Das "Kommandantenhaus" wird derzeit als Büro durch die Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Erfurt genutzt.

Haben Sie in dem benannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht, welche in Zusammenhang mit der Straftat stehen, wenden Sie sich bitte unter der Vorgangsnummer 166581/2025 an eine Polizeidienststelle. (PH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell