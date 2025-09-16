Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falscher DRK-Mitarbeiter ergaunert Bargeld

Jena (ots)

Die Arglosig - sowie Gutgläubigkeit schamlos ausgenutzt hat am Montagnachmittag ein Unbekannter. Dieser klingelte bei einer 78-jährigen Anwohnerin der Frauengasse und gab sich als Mitarbeiter des DRK aus. Unter dem Vorwand einer Legende, es schicke ihn die Tochter der Anwohnerin, erschlich er sich Zutritt zur Wohnung und somit auch das Vertrauen der Rentnerin. In der weiteren Folge übergab die Frau dem Täter Dokumente und einen vierstelligen Bargeldbetrag. Mitsamt den ergaunerten Gegenständen entfernte sich der Mann unerkannt. Der Täter kann durch die Frau lediglich als groß sowie offensichtlich Deutscher ohne Dialekt beschrieben werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Aus gegebenen Anlass warnt die Polizei: Seien Sie stets argwöhnisch. Geben Sie keine persönlichen Informationen an Fremde preis. Übergeben sie keine Gegenstände an Fremde. Versichern Sie sich stets rück. Prüfen Sie die Identität Ihre Gegenüber. Vor allem aber lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung. Beratungsangebote gibt es bei Ihrer örtlichen Polizei oder unter www.polizei-beratung.de

