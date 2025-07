Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Internationales Polizeitrainingsforum

Nienburg (ots)

In der Zeit vom 21. bis 24. Juni 2025 richtete die Polizeiakademie Niedersachsen in den Örtlichkeiten der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen in Hannover erstmals ein internationales Polizeitrainings-Forum aus.

Ausgehend vom strategischen Ansatz der Akademie, mit Blick auf polizeilich wichtige Themenfelder auch Impulse von außen aufzugreifen, standen dabei zwei Ziele im Mittelpunkt: zum einen die Vernetzung mit anderen europäischen polizeilichen Ausbildungsträgern, zum anderen der inhaltliche Austausch über verschiedene didaktische Herangehensweisen und Trainingspraktiken. Neben dem fachlich zuständigen Studiengebiet "Polizeitraining / Sport" brachte sich daher auch die Stabsstelle Internationales der Akademie in die Veranstaltung ein, indem sie Teilnehmende von kooperierenden Polizeihochschulen und Polizeidienststellen in unterschiedlichen EU-Ländern aktivierte.

Insgesamt kamen in Hannover Expertinnen und Experten aus zehn europäischen Nationen (Belgien, Frankreich, Italien, Lettland, Niederlande, Polen, Schweiz, Slowenien, Tschechien und Ungarn) zusammen. Sie stellten ihre Trainingsmethoden und -techniken im Bereich des Schusswaffeneinsatztrainings und des situativen Einsatztrainings vor und boten damit die Grundlage für einen konstruktiven fachlichen Dialog. in praktischen Einheiten wurden diese internationalen Impulse seitens der Polizeiakademie Niedersachsen durch eine Mischung aus bewährten und innovativen Trainingsmethoden und -möglichkeiten ergänzt. Neben dem klassischen Einsatz- und Schusswaffeneinsatztraining konnten die Teilnehmenden dabei auch ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten in der Virtuellen Realität vertiefen.

Ein besonderes Highlight war daneben der Besuch der 1.000-Jahr-Feier der Stadt Nienburg am Sonntag, dem 22.06.2025, bei dem die internationalen Gäste mit ihren vielfältigen Uniformen den Festumzug bereicherten.

Auch jenseits dieser Programmpunkte konnten viele Erfahrungen ausgetauscht und Kontakte geknüpft werden, so dass am Ende des Forums Einigkeit darin bestand, dass es sich um eine sehr gewinnbringende Veranstaltung gehandelt hat, die sicher eine Fortsetzung finden wird.

