Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Körperlicher Angriff mit Skateboard bei Vatertagsfeier.

Lippe (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung auf dem Parkplatz "An der Bleiche" in der Regenstorstraße am Donnerstagnachmittag (29.05.2025) gegen 17 Uhr landete ein Mann aus Lemgo im Polizeigewahrsam. Der 36-Jährige schlug einem 18-Jährigen mit seinem Skateboard ins Gesicht. Der Vorfall wurde von Polizeibeamten beobachtet, die aufgrund von Vatertags-Feierlichkeiten ohnehin vor Ort im Einsatz waren. Sie schritten umgehend ein und überwältigten den Angreifer. Dem körperlichen Angriff ging eine verbale Auseinandersetzung beim Anstehen von Toiletten voraus. Der junge Mann aus Lemgo wurde leicht verletzt. Der 36-Jährige war augenscheinlich stark alkoholisiert, ein Alkoholvortest verlief positiv. Da er sich weiterhin aggressiv gegenüber anderen Feiernden und den Einsatzkräften verhielt, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten vorübergehend ins Polizeigewahrsam gebracht, wo er zusätzlich einen 29-jährigen Polizisten beleidigte.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell