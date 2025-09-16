PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Taschentuch nach Verkehrsunfall übergeben

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Camburg: Gegen 16 Uhr ereignete sich auf bzw. neben der Schmiedehäuser Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem jugendlichen Radfahrer. Der genaue Umstand muss derzeit ermittelt werden. Klar ist, dass es zwischen dem dortigen Einkaufsmarkt und dem Tankstellengelände zur Kollision kam, infolge deren sich der 11-Jährige Verletzungen zuzog. Der Pkw-Fahrer bemerkte dies, steig aus, überreichte dem Jungen ein Taschentuch und setzte im Anschluss seine Fahrt pflichtwidrig fort. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: ca. 60 -65 Jahre, ca. 180 - 185 cm, kurze, graue Haare, keine Brille, kein Bart, keine Tattoos. Zum Fahrzeug gibt es ebenso Hinweise: silberner Pkw Kombi, älteres Baujahr, Marke unbekannt, Kennzeichenfragment: SHK.

Hinweise zum Unfall und zum besagten Fahrzeug nebst Fahrer nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 0361 5743-56100 oder per E-Mail an PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de entgegen. Das dazugehörige Aktenzeichen lautet 241659/2025. ten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

