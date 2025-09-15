PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit unter Kindern auf Spielplatz

Kaiserslautern (ots)

Auf einem Spielplatz in der Forststraße ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Kindern gekommen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise.

Der Vorfall ereignete sich nach den derzeitigen Erkenntnissen bereits am frühen Samstagabend. Gemeldet wurde er allerdings erst am Sonntagmittag.

Demnach hielt sich eine Zehnjährige am Samstag gegen 18 Uhr auf dem Spielplatz auf und wurde von zwei älteren Kindern mit Feuerwerkskörpern beworfen. Verletzt wurde sie dadurch zwar nicht, anschließend hätten die beiden unbekannten Kinder ihr aber den Arm verdreht und auch darauf geschlagen. Dadurch erlitt das Mädchen eine schmerzhafte Verletzung am Arm. Sie wurde deshalb von ihren Eltern ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Am Sonntag erstattete die Familie dann Anzeige bei der Polizei.

Die Ermittlungen laufen. Hinweise auf die beiden Kinder, die das Mädchen verletzt haben sollen, nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

