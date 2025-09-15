PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frauen und Kinder belästigt - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagvormittag erreichte die Polizei ein Anruf aus der Straßburger Allee. Laut der Anruferin würde ein Mann auf dem Parkplatz eines Kinos Frauen und Kinder belästigen. Außerdem habe sich der Unbekannte vor ihr entblößt und sei nun davongefahren. Nach ersten Ermittlungen richtet sich ein Tatverdacht gegen einen Mann aus der Südwestpfalz. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die den Vorfall gegen 11 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

