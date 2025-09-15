PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mutter lässt Filius ohne Führerschein ans Steuer

Kaiserslautern (ots)

Eine Strafanzeige hat sich ein junger Mann aus dem Landkreis am Sonntag eingehandelt. Polizeibeamte stoppten den 18-Jährigen in der Nacht gegen 3.30 Uhr am Steuer eines Pkw in der Zollamtstraße, um ihn einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei räumte der junge Fahrer ein etwa eine Stunde vorher ein alkoholisches Getränk konsumiert zu haben. Da für ihn aber die Null-Promille-Grenze gilt, war selbst dieses eine Getränk bereits zu viel.

Doch nicht nur das: Der 18-Jährige konnte auch keinen gültigen Führerschein vorlegen. Der junge Mann behauptete zwar, das Dokument nur zu Hause liegen gelassen zu haben, erste Recherchen ergaben allerdings, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt.

Der 18-Jährige wurde daraufhin über seine Rechte und Pflichten als Beschuldigter in einem Strafverfahren aufgeklärt und musste mit zur Dienststelle kommen. Dort wurde er später von einem Freund, der eine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, abgeholt.

Weil der Mann angegeben hatte, dass ihm sein Mutter erlaubt habe, mit ihrem Auto zu fahren, wird gegen die Halterin wegen des Duldens einer Fahrt ohne Fahrerlaubnis ebenfalls strafrechtlich ermittelt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 10:42

    POL-PDKL: Diebstahl aus Pkw / Red-Bull-Dosen entwendet

    Kaiserlautern (ots) - Im Zeitraum vom 10.09. - 11.09. brachen bislang unbekannte Täter den Außenkühlschrank eines Promotionsfahrzeugs auf. Sie entwendeten zwischen 200 - 240 Dosen des Energy-Getränks "Red Bull". Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen unter ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 15:56

    POL-PDKL: Randalierende Jugendliche - Zeugen gesucht

    Kaiserslautern (ots) - Wegen randalierender Jugendlicher sind Polizeibeamte am Donnerstagabend in die Merkurstraße gerufen worden. Mitarbeiter eines Fachgeschäftes verständigten gegen 18.30 Uhr die Streife, weil sich mehrere männliche Jugendliche im Geschäft aufhielten, die sich daneben benahmen und auch eine Lampe zerstörten. Zeugenhinweisen zufolge waren die Jungen zuvor bereits in einem benachbarten Markt ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 15:45

    POL-PDKL: Pannenfahrzeug sorgt für Behinderung

    Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Während einer Streifenfahrt sind Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag auf der L367 bei Weilerbach auf ein stehendes Fahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinklicht aufmerksam geworden. Der Pkw war auf der Fahrbahn abgestellt worden - von einem Fahrer war weit und breit nichts zu sehen. Die Halterin des Fahrzeugs wurde ermittelt und konnte telefonisch erreicht werden. Wie die Frau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren