POL-PDKL: Mutter lässt Filius ohne Führerschein ans Steuer

Eine Strafanzeige hat sich ein junger Mann aus dem Landkreis am Sonntag eingehandelt. Polizeibeamte stoppten den 18-Jährigen in der Nacht gegen 3.30 Uhr am Steuer eines Pkw in der Zollamtstraße, um ihn einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei räumte der junge Fahrer ein etwa eine Stunde vorher ein alkoholisches Getränk konsumiert zu haben. Da für ihn aber die Null-Promille-Grenze gilt, war selbst dieses eine Getränk bereits zu viel.

Doch nicht nur das: Der 18-Jährige konnte auch keinen gültigen Führerschein vorlegen. Der junge Mann behauptete zwar, das Dokument nur zu Hause liegen gelassen zu haben, erste Recherchen ergaben allerdings, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt.

Der 18-Jährige wurde daraufhin über seine Rechte und Pflichten als Beschuldigter in einem Strafverfahren aufgeklärt und musste mit zur Dienststelle kommen. Dort wurde er später von einem Freund, der eine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, abgeholt.

Weil der Mann angegeben hatte, dass ihm sein Mutter erlaubt habe, mit ihrem Auto zu fahren, wird gegen die Halterin wegen des Duldens einer Fahrt ohne Fahrerlaubnis ebenfalls strafrechtlich ermittelt. |cri

