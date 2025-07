Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffallen um jeden Preis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Auf sich aufmerksam machte ein Mann am frühen Dienstagnachmittag in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Der 33-Jährige wirkte erheblich betrunken und soll Passanten angeschrien haben. Die Polizeibeamten stellten den Mann mit einem erheblich ausgebeulten T-Shirt fest und konnten ihn beruhigen. Im Gespräch mit ihm wurde jedoch bekannt, dass er sich in zwei Einkaufsmärkten diebisch bereicherte. Das Beutegut in Form von Einwegutensilien versteckte er unter seinen Sachen und gab es den Beamten zur Sicherstellung heraus. Mit zwei Strafanzeigen wegen Diebstahl ging er anschließend seiner Wege.

