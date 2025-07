Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verwechslung richtet 5.000 Euro Schaden an

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Nur noch einparken und dann einkaufen - so war augenscheinlich der Plan. Doch eine Verwechslung wog folgenschwer. Als Dienstagvormittag ein 84-Jähriger seinen Pkw Toyota in eine Parktasche im Ölwiesenweg manövrieren wollte, verwechselte er die Pedale. Infolge dessen kollidierte sein Pkw mit einem bereits geparkten VW. Doch dies stoppte den Toyota nicht. Nachdem auch die Außenfläche samt Aufstellern eines Geschäftes überfahren wurde, bot eine Hausfassade dem Ganzen Einhalt. Der Toyota war in der Folge nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf eine mittlere vierstellige Summe. Bei der Unfallaufnahme gab der betagte Fahrzeuglenker an, auf seinen an die Beamten ausgehändigten Führerschein verzichten zu wollen.

