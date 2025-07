Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Jena (ots)

Als ein Zeuge am Dienstagmorgen zur Arbeit fahren wollte, stellte er in der Theobald-Renner-Straße bei einem geparkten Pkw eine beschädigte Seitenscheibe fest. Sofort verständigte er die Polizei, die den Halter des betroffenen Dacia aufsuchte. Dieser gab an, dass er sein Fahrzeug am Vorabend abstellte und aus diesem augenscheinlich nichts entwendet worden ist. Warum die Täter die Beifahrerseite einschlugen, wird nun versucht, im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Sachbeschädigung, zu erhellen.

