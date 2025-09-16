LPI-J: Schule mit Graffiti beschmiert
Weimar (ots)
Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes beschmierten derzeit unbekannte Täter die Fassade einer Schule in der nördlichen Innenstadt. Mit einem Farbroller und schwarzer Farbe brachten sie einen 3,50 x 7,50 Meter großen Schriftzug an die Wand. Die Kosten zur Beseitigung der Schmiererei wurden auf 1000 Euro geschätzt.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell