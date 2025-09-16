PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schule mit Graffiti beschmiert

Weimar (ots)

Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes beschmierten derzeit unbekannte Täter die Fassade einer Schule in der nördlichen Innenstadt. Mit einem Farbroller und schwarzer Farbe brachten sie einen 3,50 x 7,50 Meter großen Schriftzug an die Wand. Die Kosten zur Beseitigung der Schmiererei wurden auf 1000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 09:28

    LPI-J: Aggressiv im Imbiss aufgefallen

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Ein augenscheinlich stark alkoholisierte Mann betrat am Montagabend einen Imbiss in der Friedrich-Ebert-Straße. Zu diesem Zeitpunkt befinden mehrere Personen im Imbiss. Der 25-Jähriger erfragt dann, verbal äußerst aggressiv, was die Anwesenden Personen mit seinem Fahrrad angestellt hätten. Als ein 42-Jähriger ihn darauf hinweist, dass er selbst sein Fahrrad im Park gegenüber ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 09:27

    LPI-J: Beim Abbiegen mit Gegenverkehr kollidiert

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Zur Mittagszeit befuhr ein 28-jähriger mit seinem Pkw Opel die B88 aus Kahla kommend in Richtung Rothenstein. Ihm entgegen kam ein 53-Jähriger mit einem Pkw Ford. Auf Höhe des Gewerbegebietes bog der 28-Jährige nach links ab, bei Lichtzeichen grün, achtete aber nicht auf den entgegenkommenden Verkehr. Es kommt zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 09:17

    LPI-J: Taschentuch nach Verkehrsunfall übergeben

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Camburg: Gegen 16 Uhr ereignete sich auf bzw. neben der Schmiedehäuser Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem jugendlichen Radfahrer. Der genaue Umstand muss derzeit ermittelt werden. Klar ist, dass es zwischen dem dortigen Einkaufsmarkt und dem Tankstellengelände zur Kollision kam, infolge deren sich der 11-Jährige Verletzungen zuzog. Der Pkw-Fahrer bemerkte dies, steig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren