Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressiv im Imbiss aufgefallen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Ein augenscheinlich stark alkoholisierte Mann betrat am Montagabend einen Imbiss in der Friedrich-Ebert-Straße. Zu diesem Zeitpunkt befinden mehrere Personen im Imbiss. Der 25-Jähriger erfragt dann, verbal äußerst aggressiv, was die Anwesenden Personen mit seinem Fahrrad angestellt hätten. Als ein 42-Jähriger ihn darauf hinweist, dass er selbst sein Fahrrad im Park gegenüber liegenließ hat, griff der 25-Jährige sein gegenüber unvermittelt an. Beide geraten in ein Gerangel, wobei ein Bild der Inneneinrichtung des Imbisses beschädigt wird. In der Folge gelang es den weiteren Anwesenden den Aggressor zu Boden zu bringen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Einen Alkoholtest konnte de r25-Jährige nicht durchführen. er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell