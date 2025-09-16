Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von Hund ins Gesicht gebissen

Weimar (ots)

Am späten Montagnachmittag hielten sich in Weimar-Nord mehrere Personen in einer Wohnung auf. Aus diesem Grund entschloss sich die 25- jährige Wohnungsinhaberin und Besitzerin eines Dobermannes ihren Hund in ein anderes Zimmer einzusperren. Eine 21-Jährige öffnete wenig später unbedarft und vermutlich zu schnell die Zimmertür und beugte sich zu dem Hund, der ihr daraufhin ins Gesicht biss. Zur Versorgung der Bisswunde wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

