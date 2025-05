Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 16.05.2025 bis zum 18.05.2025

Trier (ots)

Mit insgesamt 110 erfassten Einsatzlagen (davon 25 Strafanzeigen und 15 Verkehrsunfälle) und mehreren Versammlungen und Veranstaltungen liegt ein ereignisreiches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier. Die Versammlungen und Veranstaltungen verliefen ruhig. Weiterhin wurde durch die PI Trier das Fußballspiel der SV Eintracht Trier unterstützt. Auch dieses verlief ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Unter anderem kam es am Wochenende zu folgendem Einsatzgeschehen:

Unbekannter zersticht Reifen eines geparkten PKWs - Polizei ermittelt

Trier - Am Freitag, den 16.05.2025 kam es gegen 18:00 Uhr in der Euchariusstraße in Trier zu einem Vorfall, bei dem ein Unbekannter den Reifen eines geparkten PKWs absichtlich beschädigte. Eine Zeugin, die vor ihrer Haustür saß, beobachtete die Tat und konnte wichtige Hinweise zum Täter geben. Nach Angaben der Zeugin fragte der Täter sie zunächst, ob sie den Halter des geparkten Fahrzeugs kenne. Nachdem die Zeugin dies verneinte, zerstach der Unbekannte mit einem unbekannten Gegenstand den vorderen rechten Reifen des PKWs. Die Zeugin, die sich vor der Situation fürchtete, flüchtete daraufhin in ihr Haus. Der Täter lief anschließend in Richtung der Töpferstraße davon. Die Polizei leitete umgehend eine Nahbereichsfahndung ein, konnte den Täter jedoch nicht mehr auffinden. Im Rahmen der Ermittlungen wurde die Halteranschrift des beschädigten Fahrzeugs ermittelt. Darüber hinaus wurde ein DNA-Abrieb vom PKW genommen, um mögliche Spuren des Täters zu sichern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem flüchtigen Täter geben können, sich umgehend zu melden. Auch Personen, die zur fraglichen Zeit in der Töpferstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

