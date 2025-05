Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf: Gefährdung und Nötigung im Straßenverkehr

Morbach-Rapperath (ots)

Am Freitag, dem 17.05.2025 kam es gegen 10:45 Uhr zu einer Gefährdung und Nötigung im Straßenverkehr in der Ortslage Morbach-Rapperath auf der Ortsdurchfahrt K80 / "Zum Dhrontal". In Höhe der Verkehrsinsel (Anwesen Nr. 9 / Einmündung "Im Buß") fuhr ein dunkelfarbiger SUV des Herstellers KIA mit überhöhter Geschwindigkeit in die einspurige Engstelle auf Höhe der Verkehrsinsel ein, trotz dessen diese durch einen bereits passierenden Verkehrsteilnehmer befahren wurde. In Folge dessen kam es zu einem gefährlichen Verkehrsvorgang.

Die Polizeiinspektion Morbach bittet um Meldung möglicher Augenzeugen. Sollten Sie Hinweise zum Sachverhalt, dem Fahrmanöver oder Fahrzeugführer geben können, teilen Sie diese bitte unter nachfolgender Kontaktadresse mit.

