Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: mögliche Straßenverkehrsgefährdung auf der L175/L177

Idar-Oberstein (ots)

Zu einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung kam es am Samstag, dem 17.05.2025, gegen 13:50 Uhr auf der L175 zwischen den Ortslagen Tiefenstein und Veitsrodt und anschließend auf der L177 zwischen Veitsrodt und Idar-Oberstein/Vollmersbachstraße. Demnach sei ein dunkler SUV der Marke Chevrolet sehr unsicher geführt worden und mehrfach in den Gegenverkehr gefahren. Durch einen Zeugen wurde mitgeteilt, dass dadurch mehrere Fahrzeuge stark abbremsen und teilweise ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte das Fahrzeug schließlich einer Kontrolle unterzogen werden. Zeugen des Hergangs, insbesondere diejenigen, die durch das Fahrverhalten möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

