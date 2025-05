Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nachtragsmeldung

Unfall zwischen Radfahrer und Sattelzug, Bitburger Straße Trier

Trier (ots)

Wie die Polizeiinspektion Trier bereits informiert hatte, kam es auf der Bitburger Straße / Napoleonsbrücke gegen 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwerstverletzt wurde. Entgegen den ersten Angaben, befuhr der Radfahrer und der Fahrer des Sattelzuges die Bitburger Straße, aus Richtung Kaiser-Wilhelm-Brücke, in Richtung Fachhochschule. Der Radfahrer fuhr zwei Fußgängern auf dem gemeinsamen Rad-/Gehweg entgegen. Offenbar kam es hierbei zu einem Kontakt mit dem Auflieger des Sattelzuges. In der Folge stürzte er und wurde von dem Sattelzug erfasst. Dessen Fahrer setzte seine Fahrt fort, vermutlich hat er den Zusammenstoß nicht bemerken können. Im Rahmen der Fahndung und Auswertung einer Videokamera, konnte der Halter des Sattelzuges und dann auch der Fahrer ermittelt und kontrolliert werden. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Bitburger Straße war bis 18:30 Uhr voll gesperrt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Trier nach den beiden Fußgängern, die dem Radfahrer entgegen kamen. Sie hatten offenbar noch medizinische Hilfe angefordert. Diese Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-98344150 zu melden.

