PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Firmeneinbruch in Lichtenhain

Jena (ots)

Wie am Dienstag festgestellt wurde, verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich Zutritt in ein Firmenobjekt in der Lichtenhainer Straße. Hier betraten die Langfinger gewaltsam den Kellerbereich der derzeit in Umbau befindlichen Objektes. Aus diesem eigneten sie sich mehrere Werkzeuge sowie Baugeräte widerrechtlich an. Der Beuteschaden hat einen vierstelligen Wert. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 08.09.2025 und dem 16. September.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 14:33

    LPI-J: Unfall am Fußgängerüberweg

    Apolda (ots) - Auf dem Fußgängerüberweg am Heidenberg in Apolda kam es gestern Nachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Elektro-Rollstuhl. Glücklicherweise berührten sich der Rollstuhl und der PKW nur leicht, so dass es lediglich zu ein paar Lackkratzern kam. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:36

    LPI-J: Von Hund ins Gesicht gebissen

    Weimar (ots) - Am späten Montagnachmittag hielten sich in Weimar-Nord mehrere Personen in einer Wohnung auf. Aus diesem Grund entschloss sich die 25- jährige Wohnungsinhaberin und Besitzerin eines Dobermannes ihren Hund in ein anderes Zimmer einzusperren. Eine 21-Jährige öffnete wenig später unbedarft und vermutlich zu schnell die Zimmertür und beugte sich zu dem Hund, der ihr daraufhin ins Gesicht biss. Zur ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:34

    LPI-J: Wertgegenstände aus Pkw gestohlen

    Weimar (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag hatte eine 38-Jährige ihren Pkw Mercedes auf ihrem Grundstück in Kranichfeld unter ihren Carport gestellt. Dabei schloss sie das Fahrzeug allerdings nicht zu. Unbekannte Täter nutzten diesen Umstand und entwendeten zur Nachtzeit aus dem Fahrzeuginneren Laptop, IPad und AirPods. Der Wert der elektronischen Geräte liegt im vierstelligen Bereich. Täterhinweise gibt es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren