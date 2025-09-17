Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Firmeneinbruch in Lichtenhain

Jena (ots)

Wie am Dienstag festgestellt wurde, verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich Zutritt in ein Firmenobjekt in der Lichtenhainer Straße. Hier betraten die Langfinger gewaltsam den Kellerbereich der derzeit in Umbau befindlichen Objektes. Aus diesem eigneten sie sich mehrere Werkzeuge sowie Baugeräte widerrechtlich an. Der Beuteschaden hat einen vierstelligen Wert. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 08.09.2025 und dem 16. September.

