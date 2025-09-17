PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schaden und Beute auf Baustellengelände

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bobeck: In der Nacht zum Dienstag waren Unbekannte auf einem Baustellengelände, welche auf der Landstraße zwischen Ascherhütte und Bad Klosterlausnitz eingerichtet ist, unterwegs. Hier suchten der oder die Langfinger nach "günstigem" Kraftstoff, weswegen drei Baumaschinen als Objekte der Begierde auserkoren wurden. Hier öffneten die Unbekannte gewaltsam die Tankdeckel und entwendeten so über 500 Liter Diesel. Der Gesamtschaden ist vierstellig. Auch wurde versucht einen Baucontainer gewaltsam zu öffnen. dies blieb jedoch im Versuch stecken. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 11:00

    LPI-J: Schaufenster beleidigend besprüht

    Jena (ots) - Der Betreiber eines Lebensmittelgeschäftes in der Stauffenbergstraße musste am Dienstagvormittag feststellen, dass Unbekannte sein Schaufenster mit blauer Sprühfarbe beschmierten. hierbei brachten die Täter einen beleidigenden Inhalt auf. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:00

    LPI-J: Gerätehütte auf Schulgelände niedergebrannt

    Jena (ots) - Was die derzeit noch unbekannten Täter zu ihrer Handlung bewog, ist noch unklar. Ebenso, ob es sich um eine vorsätzliche Tat oder um reine Fahrlässigkeit handelte. Eine Selbstentzündung indes wird derzeit, die Brandortuntersuchung steht noch aus, ausgeschlossen. Dienstagabend, kurz vor 21 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr auf das Gelände einer Schule in der Dornburger Straße gerufen. Grund war, dass ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:00

    LPI-J: Firmeneinbruch in Lichtenhain

    Jena (ots) - Wie am Dienstag festgestellt wurde, verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich Zutritt in ein Firmenobjekt in der Lichtenhainer Straße. Hier betraten die Langfinger gewaltsam den Kellerbereich der derzeit in Umbau befindlichen Objektes. Aus diesem eigneten sie sich mehrere Werkzeuge sowie Baugeräte widerrechtlich an. Der Beuteschaden hat einen vierstelligen Wert. Der Tatzeitraum liegt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren