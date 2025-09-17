Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schaden und Beute auf Baustellengelände

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bobeck: In der Nacht zum Dienstag waren Unbekannte auf einem Baustellengelände, welche auf der Landstraße zwischen Ascherhütte und Bad Klosterlausnitz eingerichtet ist, unterwegs. Hier suchten der oder die Langfinger nach "günstigem" Kraftstoff, weswegen drei Baumaschinen als Objekte der Begierde auserkoren wurden. Hier öffneten die Unbekannte gewaltsam die Tankdeckel und entwendeten so über 500 Liter Diesel. Der Gesamtschaden ist vierstellig. Auch wurde versucht einen Baucontainer gewaltsam zu öffnen. dies blieb jedoch im Versuch stecken. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

