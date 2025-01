PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Gefährliche Körperverletzung und Bedrohung +++ Versuchter Einbruch in Friseursalon +++ Einbruch in Wohnung +++ Spielothekenkontrolle

1. Gefährliche Körperverletzung und Bedrohung auf der Eislaufbahn, Eschborn, Rathausplatz, Montag, 06.01.2025, 20:19 Uhr

(th)Am Montagabend wurde ein Mann auf der Eschborner Eislaufbahn vor dem Rathaus geschlagen, getreten und bedroht. Nach ersten Ermittlungen geritten zwei Eschborner beim Schlittschuhlaufen in verbale Streitigkeiten. Im Rahmen der Auseinandersetzung schlug der 15-jährige Jugendliche dem 48-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht. Beide stürzten anschließend auf die Eisfläche. Der Mann wurde daraufhin von Freunden des Jugendlichen auf dem Boden liegend mehrfach geschlagen und getreten. Nachdem beide Parteien durch Außenstehende voneinander getrennt wurden, verschwanden sowohl der Mann als auch die 4-5 männlichen Jugendlichen zu Fuß in unbekannte Richtung. Von einer nach dort entsandter Streife konnte im Nachgang der Mann und einer der Jugendlichen wieder an der Eisbahn festgestellt werden. Beide Personen wurden nach einer Personalienfeststellung vor Ort entlassen. Gegen die Jugendlichen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Der Mann und die anwesenden Zeugen beschrieben die Jugendlichen, als 15- bis 16-jährig, südeuropäisch aussehend, dunkel gekleidet, wobei ein Jugendlicher eine neongrüne Jacke trug. Die Eschborner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter (06196) 9695-0 entgegen.

2. Versuchter Einbruch in Friseursalon,

Kelkheim, Frankenallee, Freitag, 03.01.2025, 18:00 Uhr bis Samstag, 04.01.2025, 13:30 Uhr

(th)In der Nacht zum Samstag hatten es Einbrecher auf einen Friseursalon in der Kelheimer Innenstadt abgesehen. Der oder die Täter versuchten die Eingangstür zum Salon in der Frankenallee aufzuhebeln, was aber misslang. Beschädigt wurde die Eingangstür durch mehrere Hebelspuren. Der Sachschaden wird auf 500,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

3. Einbruch in Wohnung,

Bad Soden-Neuenhain, Im Hopfengarten, Mittwoch, 18.12.2024 bis Montag, 06.01.2025

(th)Die urlaubsbedingte Abwesenheit des Wohnungsinhabers nutzten Einbrecher vom 18.12.2024 bis zum 06.01.2025 in Bad Soden-Neuenhain in der Straße "Im Hopfengarten" aus. Der oder die unbekannten Täter gelangten in die Erdgeschoßwohnung, indem sie auf den Balkon kletterten und dort das Schlafzimmerfenster aufhebelten. Alle Wohnräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht, aber nach ersten Erkenntnissen des Wohnungsinhabers wurde nichts entwendet. Der Sachschaden am Schlafzimmerfenster wurde auf ca. 200,- Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

4. Spielothekenkontrolle,

Kriftel, Gewerbegebiet, Dienstag, 07.01.2025, 0:45 Uhr

(th)In der Nacht vom Montag auf Dienstag wurde eine Spielothekenkontrolle unter Leitung der Polizeistation Hofheim im Krifteler Gewerbegebiet durchgeführt. Hierbei wurde insbesondere auf mögliche Mehrfachbespielung geachtet und Personenkontrollen durchgeführt. Die Mehrfachbespielung von Geldspielgeräten stellt aus der Sicht des Spielerschutzes ein hohes Risiko dar. Mit der personenungebundenen Spielerkarte kann künftig nur ein Spielgerät betrieben werden, jeder Spieler erhält nur eine Karte. Damit wird das gleichzeitige Bespielen mehrerer Geldspielgeräte verhindert. In einem Spielraum konnte eine Personengruppe von 6 Personen angetroffen werden. Hierbei konnten die Beamten feststellen, dass eine offensichtliche Mehrfachbespielung stattfindet, da 12 Spielautomaten für 6 Personen freigeschaltet wurden. In einem weiteren Raum konnten durch die Beamten 2 Personen angetroffen werden, welche sogar zeitgleich 11 Automaten bespielten. Die zahlreich festgestellten Verstöße werden nun durch das Ordnungsamt der Gemeinde Kriftel bearbeitet.

