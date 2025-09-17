LPI-J: Unfall bei Downhillfahrt
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Neuengönna: Dienstagnachmittag fuhr ein 33-Jähriger im und um Neuengönna mit seinem Fahrrad durch den Wald. Auf einer abschüssigen Strecke kam ihm ein Wanderpärchen entgegen. Trotz des Bremsversuchs konnte er einen Zusammenstoß mit der 74-jährigen Frau nicht vermeiden, welche infolge dessen stürzte und sich Verletzungen zuzog. Durch die eigesetzten Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell