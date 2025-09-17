LPI-J: Versuchter Wohnungseinbruch
Weimar (ots)
Als eine 35-jährige Weimarerin am Dienstagabend ihre Wohnungstür in Weimar-Schöndorf aufschließen wollte, musste sie an dieser Beschädigungen feststellen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum von Montagabend zu Dienstagabend auf unbekannte Weise Zugang zu dem Mehrfamilienhaus. Anschließend versuchten sie vermutlich mittels Schraubendreher die Wohnungstür der Frau aufzuhebeln. Dies misslang allerdings, so dass ein Betreten der Wohnung nicht gelang. Somit blieb es beim Sachschaden an der Wohnungstür in geschätzter Höhe von 200 Euro.
