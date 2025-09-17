PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Wohnungseinbruch

Weimar (ots)

Als eine 35-jährige Weimarerin am Dienstagabend ihre Wohnungstür in Weimar-Schöndorf aufschließen wollte, musste sie an dieser Beschädigungen feststellen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum von Montagabend zu Dienstagabend auf unbekannte Weise Zugang zu dem Mehrfamilienhaus. Anschließend versuchten sie vermutlich mittels Schraubendreher die Wohnungstür der Frau aufzuhebeln. Dies misslang allerdings, so dass ein Betreten der Wohnung nicht gelang. Somit blieb es beim Sachschaden an der Wohnungstür in geschätzter Höhe von 200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 11:23

    LPI-J: Radfahrer im Kreisverkehr übersehen und einfach weitergefahren

    Weimar (ots) - Am Dienstagnachmittag befuhr ein 70-jähriger Radfahrer den Kreisverkehr in Legefeld. Zeitgleich beabsichtigte eine 42-jährige VW-Fahrerin, aus Richtung Bad Berka kommend, in den Kreisverkehr einzufahren. Dabei übersah sie den Radfahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Der Legefelder leitete eine Vollbremsung ein und rutschte dabei auf regennasser ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:21

    LPI-J: Verstoß Pflichtversicherungsgesetz festgestellt

    Weimar (ots) - Im Rahmen seiner Streife konnte am Dienstag ein Kontaktbereichsbeamter in Weimar Schöndorf feststellen, dass ein nicht versichertes Moped an zwei aufeinanderfolgenden Tagen seinen Standort gewechselt hatte. Auch wenn niemand fahrenderweise gesehen wurde, bestätigten die unterschiedlichen Parkplätze ein Fahren ohne der erforderlichen ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:00

    LPI-J: Unfall bei Downhillfahrt

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Neuengönna: Dienstagnachmittag fuhr ein 33-Jähriger im und um Neuengönna mit seinem Fahrrad durch den Wald. Auf einer abschüssigen Strecke kam ihm ein Wanderpärchen entgegen. Trotz des Bremsversuchs konnte er einen Zusammenstoß mit der 74-jährigen Frau nicht vermeiden, welche infolge dessen stürzte und sich Verletzungen zuzog. Durch die eigesetzten Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren