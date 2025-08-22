PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren

Achern (ots)

Am Donnerstagnachmittag soll es auf der L87 am Auffahrtsast Kappelrodeck durch einen 32-Jährigen unter Betäubungsmittel stehenden Mann zu einem Auffahrunfall gekommen sein. Gegen 15:15 Uhr soll der BMW-Fahrer in Richtung Ottenhöfen unterwegs gewesen sein, als er einem vorausfahrenden, verkehrsbedingt wartenden Traktor auffuhr. Durch die Ausfallerscheinung des BMW-Fahrers wurde ein Urintest durchgeführt, der positiv anschlug. Durch den Auffahrunfall entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

