POL-OG: Achern - Unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren
Achern (ots)
Am Donnerstagnachmittag soll es auf der L87 am Auffahrtsast Kappelrodeck durch einen 32-Jährigen unter Betäubungsmittel stehenden Mann zu einem Auffahrunfall gekommen sein. Gegen 15:15 Uhr soll der BMW-Fahrer in Richtung Ottenhöfen unterwegs gewesen sein, als er einem vorausfahrenden, verkehrsbedingt wartenden Traktor auffuhr. Durch die Ausfallerscheinung des BMW-Fahrers wurde ein Urintest durchgeführt, der positiv anschlug. Durch den Auffahrunfall entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.
