Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ladendieb ertappt

Offenburg (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 18 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße zu einem Ladendiebstahl. Ein Mann soll mehrere Kosmetikartikel entwendet haben, bevor er ohne zu bezahlen fußläufig aus dem Laden flüchtete. Zeugen konnten den Dieb bis in der "Alte Lange Straße" verfolgen. Dort wurde er von einer mittlerweile verständigten Polizeistreife sich versteckend in einem Kellerabteil eines Lebensmittelmarktes festgestellt und im Anschluss zum Polizeirevier gebracht. Den 35-Jährigen erwartet eine Strafanzeige.

/ph

