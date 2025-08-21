Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Doppelter Einsatz

Gutach (ots)

Doppelt im Einsatz war eine Streife des Polizeireviers Haslach am gestrigen Mittwochnachmittag, als es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der B33 kam und unweit ein medizinsicher Notfall stattfand. Ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer soll gegen 17 Uhr an der Auffahrt Höhe Hausach mit einem vorausfahrenden 39-jährigen Ford-Fahrer kollidiert sein, der verkehrsbedingt warten musste. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 8.000 Euro. Zur selben Zeit soll ein 63-Jähriger, unweit vom Unfallort zum Anhalten gekommen sein, mutmaßlich durch einen medizinischen Notfall. Durch seinen Notruf und die örtlichhe Nähe zum Unfall war zunächst nicht klar war, ob es ein Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen gab. Die Streifenbesatzung entschloss sich daraufhin sich aufzuteilten: Während ein Polizeibeamter sich um den Auffahrunfall kümmerte, sicherte der zweite Beamte mit dem Streifenwagen die Einsatzstelle und die Arbeit des Rettungsdienstes auf der Bundesstraße bei dem 63-Jährigen ab.

