PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Beim Einbruch ertappt

Forbach (ots)

Am späten Mittwochabend kam es an der Schwarzenbachtalsperre zu einem Einbruch in das dortige Kiosk und ein Nebengebäude. Gegen 23:30 Uhr wurde durch eine Zeugin Lichtbewegungen und Schleifgeräusche wahrgenommen, woraufhin sie die Polizei verständigte. Neben einer Streife aus Gaggenau, fuhr auch eine Streife des benachbarten Polizeireviers Freudenstadt die Tatörtlichkeit an. Der 18-jährige Tatverdächtige soll sich zu diesem Zeitpunkt bereits mittels Werkzeug gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeit eines Nebengebäudes des Kiosks verschafft haben und dort Schubladen und Schränke durchwühlt und Diebesgut an sich genommen haben. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzung aus Freudenstadt, konnte der Heranwachsende auf frischer Tat ertappt werden, als er sich gerade an der Türe des eigentlichen Kiosks zu schaffen machte. Es stellte sich heraus, dass er sowohl das mitgeführte Tatwerkzeug, als auch das Fahrrad, mit welchem er zum Kiosk gelangt war, zuvor offenbar entwendete hatte.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 14:05

    POL-OG: Offenburg - Ingewahrsamnahme

    Offenburg (ots) - Am Dienstagvormittag gegen 11:10 Uhr wurde eine randalierende Person in der Lise-Meitner-Straße gemeldet. Der 28-jährige Störenfried soll einen Einkaufswagen gegen ein Zustellerfahrzeug geschoben, den Postboten angeschrien und vorbeifahrende Lastkraftwagen mit Gegenständen beworfen haben. Bereits kurze Zeit zuvor soll der 28-Jährige im Bereich des Bahnhofs Passanten angepöbelt und mit Steinen nach ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 13:33

    POL-OG: Steinach - Einbruchsdiebstahl, Zeugen gesucht

    Steinach (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher gelangten zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstagmorgen, 6:30 Uhr, auf das Gelände einer Firma in der Straße "Einetweg". Nach ersten Erkenntnissen soll der Täter durch eine Tür ins Lager eingedrungen sein und sich dort mutmaßlich mit einem Brecheisen gewaltsam Zutritt zu weiteren Räumlichkeiten verschafft haben. Der Versuch einen Tresor aufzubrechen blieb erfolglos, es ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 12:55

    POL-OG: Kehl - Ladendiebe erwischt

    Kehl (ots) - Am Dienstagnachmittag sollen eine 19-Jährige und eine 20-Jährige Waren im Wert von knapp 180 Euro entwendet haben, indem sie die Sicherungsetiketten entfernt und die Artikel in einer Wickeltasche verstaut haben sollen, ohne diese zu bezahlen. Die Tat ereignete sich gegen 14:40 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße. Ein 63-Jähriger soll den Diebstahl beobachtet haben und daraufhin die beiden mutmaßlichen Ladendiebinnen damit konfrontiert haben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren