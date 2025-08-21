Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Beim Einbruch ertappt

Forbach (ots)

Am späten Mittwochabend kam es an der Schwarzenbachtalsperre zu einem Einbruch in das dortige Kiosk und ein Nebengebäude. Gegen 23:30 Uhr wurde durch eine Zeugin Lichtbewegungen und Schleifgeräusche wahrgenommen, woraufhin sie die Polizei verständigte. Neben einer Streife aus Gaggenau, fuhr auch eine Streife des benachbarten Polizeireviers Freudenstadt die Tatörtlichkeit an. Der 18-jährige Tatverdächtige soll sich zu diesem Zeitpunkt bereits mittels Werkzeug gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeit eines Nebengebäudes des Kiosks verschafft haben und dort Schubladen und Schränke durchwühlt und Diebesgut an sich genommen haben. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzung aus Freudenstadt, konnte der Heranwachsende auf frischer Tat ertappt werden, als er sich gerade an der Türe des eigentlichen Kiosks zu schaffen machte. Es stellte sich heraus, dass er sowohl das mitgeführte Tatwerkzeug, als auch das Fahrrad, mit welchem er zum Kiosk gelangt war, zuvor offenbar entwendete hatte.

/th

