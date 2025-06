Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zu wenig Sicherheitsabstand - Motorradfahrer stürzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (25.06.2025), gegen 18 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Autofahrer die Friesenheimer Straße in Richtung Langgartenstraße. Auf Höhe der Brunckstraße überquerte ein bevorrechtigter Fahrradfahrer auf dem Radweg die Straße. Der 43-Jährige bremste deshalb bis zum Stillstand ab. Ein ihm nachfolgender 61-Jähriger Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und musste auf den Grünstreifen ausweichen. Hierbei stürzte er und verletzte sich leicht, weshalb er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

