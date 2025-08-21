Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und möglicher Urkundenfälschung

Offenburg (ots)

Eine Verkehrskontrolle wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einem 22-Jährigen in der Okenstraße zum Verhängnis. Gegen 1:10 Uhr konnte bei einer Überprüfung des BMW-Fahrers festgestellt werden, dass dieser offenbar am Straßenverkehr teilnahm, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Das auf seinem Handy vorgezeigte Bild eines Führerscheins erweckte zudem den Verdacht der Urkundenfälschung. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

/th

