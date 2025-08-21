PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Körperliche Auseinandersetzung nach Streitigkeit

Baden-Baden (ots)

Am Mittwochabend soll es am Schweigrother Platz zu einer zunächst verbalen und dann körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Alter zwischen 16 und 27 Jahren gekommen sein. Die Streitigkeit soll sich gegen 21:20 Uhr zugetragen haben. Dem Vorfall seien bereits Streitereien vorausgegangen. Was letztendlich zur Eskalation der Situation am Abend geführt hat, ist noch Gegenstand des polizeilichen Ermittlungsverfahrens. Die beteiligten Personen sind durch die wechselseitige körperliche Auseinandersetzung teilweise leicht verletzt worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

