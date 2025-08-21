Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss gefahren

Rastatt (ots)

Am Mittwoch gegen 17:40 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Rastatt einen 35-jährigen E-Scooter-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, der sein Fahrzeug offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel führte. Ein Urintest schlug positiv auf THC und Amphetamine an. Wenige Stunden später, gegen Mitternacht, wurde bei einer weiteren Verkehrskontrolle in der Rötterbergstraße ein alkoholisierter Mann festgestellt, der mit einem Wert von über 1,6 Promille sein Kleinkraftrad führte. Beide erwartet nach der Erhebung von Blutproben nun eine Strafanzeige.

