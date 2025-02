Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Jugendlicher körperlich angegangen - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Montagabend gegen 19:30 Uhr befand sich ein 15-Jähriger auf dem Harbigweg als er auf Höhe einer Bewegungs- und Begegnungsanlage von bislang drei unbekannten Personen angesprochen wurde. Diese sollen von dem 15-Jährigen sein Mobiltelefon verlangt und ihn dabei verbal bedroht haben. Außerdem soll einer aus der Gruppe ihm mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben und so an das Mobiltelefon des 15-Jährigen gelangt sein. Danach flüchteten die drei Unbekannten mit dem Mobiltelefon auf einen Feldweg in Richtung Haltestelle Ilse-Krall-Straße. Auf ihrer Flucht warfen die Täter jedoch das Mobiltelefon wieder weg, so dass der 15-Jährige dieses wiedererlangen konnte.

Die drei Täter werden wie folgt beschrieben:

männlich, circa 17 bis 20 Jahre, dunkel gekleidet, zwischen 175 und 190 cm groß.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell