POL-MA: Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Schaden wegen Unachtsamkeit

Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr am Montag um kurz nach 21 Uhr ein 34-Jähriger mit seinem Audi nahezu ungebremst auf einen in der Jahnstraße geparkten Toyota. Bei dem Audi lösten alle Airbags aus und der Fahrer verletzte sich durch den Aufprall leicht. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Auto war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Unklar ist derzeit die genaue Unfallursache. Eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit lag nicht vor, weshalb aktuell von einer Unachtsamkeit des Fahrers ausgegangen wird. Der Unfallschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schwetzingen übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

